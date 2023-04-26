2023-04-26T10:29:23+03:00
2023-04-26T10:29:23+03:00
2023-04-26T10:29:23+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230426/840473934.html
Центробанк продал на внутреннем рынке юаней на 3,7 миллиарда рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 апреля составил 3,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 26.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 апреля составил 3,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Как анонсировал Минфин, в период с 7 апреля по 5 мая это будут продажи валюты — суммарно на 74,6 миллиарда рублей, примерно по 3,7 миллиарда в день.