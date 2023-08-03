МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сбербанк заплатит налог на сверхприбыль до конца текущего года, сумма будет в рамках предыдущей оценки в 10 миллиардов рублей, заявил директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. Raiffeisen назвал сумму уплаченного в России налога на сверхприбыль

Глава Сбербанка Герман Греф в апреле говорил, что выплата компании в рамках разового платежа в бюджет может составить около 10 миллиардов рублей.

"Мы ждем, когда закон будет подписан президентом. Конечно, мы воспользуемся возможностью заплатить его раньше и заплатим его до конца этого года", — сказал он в ходе телефонной конференции, говоря о налоге на сверхприбыль.

Скворцов отметил, что под действие закона попадают и ряд дочерних компаний банка, по которым тоже будет выплата. "По состоянию на сейчас мы видим, что уложимся в те оценки, которые ранее озвучивали. И этот налог уже учтен в нашем прогнозе по прибыли на 2023 год", — добавил топ-менеджер.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса. Он коснется компаний и банков, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, при этом есть ряд исключений. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое — до 5%.

Власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.