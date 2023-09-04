МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Банк России рекомендует брокерам разработать для клиентов краткое резюме с основными условиями договора брокерского обслуживания, где будет объяснено, какие операции могут совершаться по поручению клиента и вправе ли брокер использовать его активы в своих интересах, сообщил регулятор. Банки начнут выдавать IT-ипотеку по новым условиям с 9 сентября

"Банк России рекомендует всем брокерам разработать для клиентов краткое резюме, где простым языком изложить основные условия договора. Обычно такой договор занимает много страниц, в нем сложно найти главное. Инвестор должен знать, какие операции могут совершаться по его поручению и за его счет на биржевых площадках, а также на внебиржевом рынке, вправе ли брокер использовать активы клиента в своих интересах", — говорится в сообщении.

Важно, чтобы клиент знал, что для сделок с некоторыми инструментами ему потребуется получить статус квалифицированного инвестора или пройти тестирование, уточнили в ЦБ. Кроме того, в резюме брокера должны быть указаны комиссии за обслуживание и условия сделок с плечом.

"Следует информировать клиента о порядке и сроках расторжения брокерского договора, урегулирования споров. Также должен быть указан адрес для жалоб и обращений. Брокеру необходимо акцентировать внимание клиента на том, что гарантий доходности в инвестировании не существует и что он может не только потерять все свои деньги, но и еще остаться должным", — дополняет регулятор.

Банк России также отмечает, что все эти сведения могут быть включены в заявление о присоединении к договору или представлены в виде отдельного документа. Регулятор рекомендует брокерам получить от инвестора заверенное подписью подтверждение, что он ознакомился с информацией.