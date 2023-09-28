2023-09-28T13:21:45+03:00
2023-09-28T13:21:45+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230928/841838104.html
ЦБ тестирует систему обнаружения проблем в деятельности поднадзорных банков
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Банк России разработал и апробирует систему раннего обнаружения возможных проблем в деятельности поднадзорных банков — она позволит выявить их с помощью анализа больших данных,... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России разработал и апробирует систему раннего обнаружения возможных проблем в деятельности поднадзорных банков — она позволит выявить их с помощью анализа больших данных, заявил статс-секретарь, зампред Банка России Алексей Гузнов.
В презентации Гузнова, представленной на XX Международном банковском форуме, говорится, что "разработана и апробируется система раннего обнаружения возможных проблем в деятельности поднадзорных банков — так называемая система надзорных импульсов, которая с учетом ее планируемой калибровки и донастройки должна позволить выявлять недостатки в банковской деятельности на более ранних стадиях".
По его словам, хорошая новость в том, что "все-таки это надзорные импульсы". "То есть все-таки вопрос о том, что выявляются на уровне анализа больших данных определенные тенденции, определенные треки", — отметил зампред ЦБ.
Кроме того, Гузнов отметил, что не ставится задача "перехода к принятию решений" на том уровне, "на котором используется сейчас и прогнозируется использование искусственного интеллекта" в регуляторно-надзорной деятельности ЦБ.