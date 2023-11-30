МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Физлица в России во втором и третьем кварталах снизили на 46,7% объем трансграничных переводов по сравнению с предыдущими двумя кварталами, до 1,54 триллиона рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. В России запустили переводы через СБП в пять стран

"Объемы трансграничных нетто-переводов средств физических лиц за отчетный период (второй и третий кварталы) составили 1,54 триллиона рублей, что на 46,7% меньше объема переводов, совершенных в четвертом квартале 2022 – первом квартале 2023 года (2,89 триллиона рублей)", — сказано в сообщении.

При этом 24,5% от этого объема занимали переводы в евро, 26,9% пришлось на долларовые переводы, 31,5% — на рублевые, оставшуюся долю заняли переводы "в прочих валютах", следует из данных ЦБ.

"Объем рублевых переводов за отчетный период также снизился с 789 до 485 миллиардов рублей, однако вырос с 218 миллиардов рублей во втором квартале до 267 миллиардов рублей в третьем квартале 2023 года", — говорится в обзоре.

ЦБ пояснил, что трансграничные переводы средств совершаются не только в целях инвестиций граждан в иностранные финансовые инструменты, но и для репатриации доходов трудовых мигрантов, оплаты импорта, перевода средств на платежные карты.