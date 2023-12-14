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2023
https://1prime.ru/banks/20231214/842559038.html
Российские банки заранее отменят комиссии за переводы самому себе
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https://россиясегодня.рф
Ряд крупных банков намерен заранее отменить комиссии за переводы самому себе в другую кредитную организацию, пишут "Известия" со ссылкой на представителей банков ВТБ и Абсолют... ПРАЙМ, 14.12.2023
банки, финансы, новости, россия, банки, комиссии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ряд крупных банков намерен заранее отменить комиссии за переводы самому себе в другую кредитную организацию, пишут "Известия" со ссылкой на представителей банков ВТБ и Абсолют банк.
По данным газеты, несмотря на то, что Госдума приняла закон о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках, который вступит в силу с 1 мая 2024 года, некоторые крупные банки, такие как ВТБ, Абсолют Банк и Почта Банк, планируют отменить комиссии за переводы в другую кредитную организацию до вступления в силу закона.
В издании отметили, что отмена комиссий может привести к потере комиссионных доходов для банков, но они могут компенсировать это повышением тарифов на другие операции. Это изменение позволит россиянам меньше платить за переводы и станет дополнительным преимуществом для вкладчиков.
Отмена комиссий объясняется желанием банков удержать клиентов и конкурировать с другими банками, предлагая более привлекательные условия, заключили в газете.