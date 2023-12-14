МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ряд крупных банков намерен заранее отменить комиссии за переводы самому себе в другую кредитную организацию, пишут "Известия" со ссылкой на представителей банков ВТБ и Абсолют банк. Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 ноября

По данным газеты, несмотря на то, что Госдума приняла закон о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках, который вступит в силу с 1 мая 2024 года, некоторые крупные банки, такие как ВТБ, Абсолют Банк и Почта Банк, планируют отменить комиссии за переводы в другую кредитную организацию до вступления в силу закона.

В издании отметили, что отмена комиссий может привести к потере комиссионных доходов для банков, но они могут компенсировать это повышением тарифов на другие операции. Это изменение позволит россиянам меньше платить за переводы и станет дополнительным преимуществом для вкладчиков.

Отмена комиссий объясняется желанием банков удержать клиентов и конкурировать с другими банками, предлагая более привлекательные условия, заключили в газете.