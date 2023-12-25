МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Получить кредит в России можно будет лишь после предоставления ИНН, необходимого банкам для проверки наличия у клиента самозапрета на получение ссуды, соответствующий закон начнет действовать с 2025 года, сообщил в интервью газете "Известия" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В России уточнят условия погашения долгов по потребительским кредитам

"В ходе дискуссии мы договорились, что в качестве идентификатора будет использоваться ИНН. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Кроме того, россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов", — заявил он.

По словам Аксакова, финансовые учреждения будут обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) и получать от них информацию, можно ли одобрить клиенту ссуду. При этом Банк России предлагает, чтобы кредитные организации запрашивали данные у всех четырех БКИ во избежание возможных ошибок, но банки настаивают на запросе только в одном бюро, рассказал парламентарий.

"Мы прописали в документе, что закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года. Он потребует серьезной технологической перенастройки систем. Нужно будет наладить взаимодействие банков и БКИ, а на это потребуется время. Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем", — рассказал Аксаков.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит гражданам право установить либо снять в своей кредитной истории запрет на заключение с ним банками и микрофинансовыми организациями кредитных договоров. Такая мера должна стать защитой от мошенников. Предполагается, что установить запрет можно будет через портал госуслуг, при этом проект предусматривал, что обязательным условием для реализации такого механизма станет использование СНИЛС.