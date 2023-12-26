2023-12-26T19:40:21+03:00
2023-12-26T19:40:21+03:00
2023-12-26T19:40:21+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231226/842678518.html
ЦБ увеличит число экспортеров, представляющих информацию о своих активах
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Банк России планирует почти вдвое расширить перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, следует из сообщения регулятора. "Банк... ПРАЙМ, 26.12.2023
банки, финансы, новости, россия, экспортеры, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Банк России планирует почти вдвое расширить перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, следует из сообщения регулятора.
"Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит миллиард долларов США. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что данный перечень не подлежит публикации, ЦБ будет уведомлять компании о включении в него в индивидуальном порядке.