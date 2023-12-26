МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Банк России планирует почти вдвое расширить перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, следует из сообщения регулятора. ЦБ установил правила информирования клиентов исламского банкинга

"Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит миллиард долларов США. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный перечень не подлежит публикации, ЦБ будет уведомлять компании о включении в него в индивидуальном порядке.