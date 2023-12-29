АНКАРА, 29 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Турции рассчитывает в наступающем году увеличить долю депозитов в турецких лирах в банковской системе до 50%, говорится в заявлении регулятора, описывающем задачи его политики на следующий год.

Турецкие лиры

Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума, пишет СМИ

"В 2024 году, благодаря шагам, которые будут предприняты для приоритетного размещения депозитов в турецких лирах, доля депозитов в турецких лирах в банковской системе должна увеличиться до 50%", — говорится в тексте.

Основной же своей целью регулятор назвал "достижение и поддержание" стабильности цен. "Прогнозы, объявляемые в отчете об инфляции, будут использоваться в качестве промежуточных целей, служащих ориентиром для инфляционных ожиданий. Ставка аукционного однонедельного репо останется основным инструментом политики ЦБ Турции", — также говорится в сообщении.

А в целях расширения своего международного влияния ЦБ Турции рассчитывает поддерживать эффективную связь с международными организациями и платформами, а также с внешними заинтересованными сторонами. "В этом контексте центробанк Турции будет организовывать Дни инвестора, на которых будут проводиться технические презентации по таким темам, как инфляция, денежно-кредитная политика, финансовые рынки и банковское дело", — говорится в заявлении регулятора.

Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала текущего года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне — почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир. В начале октября турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, впервые достигнув 28 лир за доллар. По данным ЦБ Турции на утро пятницы, доллар торгуется на уровне 29,39 лир.

Власти Турции не ставят целевые показатели для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.