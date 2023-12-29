АНКАРА, 29 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Турции рассчитывает в наступающем году увеличить долю депозитов в турецких лирах в банковской системе до 50%, говорится в заявлении регулятора, описывающем задачи его политики на следующий год. Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума, пишет СМИ

"В 2024 году, благодаря шагам, которые будут предприняты для приоритетного размещения депозитов в турецких лирах, доля депозитов в турецких лирах в банковской системе должна увеличиться до 50%", — говорится в тексте.

Основной же своей целью регулятор назвал "достижение и поддержание" стабильности цен. "Прогнозы, объявляемые в отчете об инфляции, будут использоваться в качестве промежуточных целей, служащих ориентиром для инфляционных ожиданий. Ставка аукционного однонедельного репо останется основным инструментом политики ЦБ Турции", — также говорится в сообщении.

А в целях расширения своего международного влияния ЦБ Турции рассчитывает поддерживать эффективную связь с международными организациями и платформами, а также с внешними заинтересованными сторонами. "В этом контексте центробанк Турции будет организовывать Дни инвестора, на которых будут проводиться технические презентации по таким темам, как инфляция, денежно-кредитная политика, финансовые рынки и банковское дело", — говорится в заявлении регулятора.

Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала текущего года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне — почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир. В начале октября турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, впервые достигнув 28 лир за доллар. По данным ЦБ Турции на утро пятницы, доллар торгуется на уровне 29,39 лир.

Власти Турции не ставят целевые показатели для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.