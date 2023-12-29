МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Банки РФ за три первые недели декабря выдали льготной ипотеки на сумму около 400 миллиардов рублей, что сопоставимо с таким же периодом ноября, при этом ужесточение условий по госпрограммам может отразиться на выдачах уже в самом конце года, говорится в материалах ЦБ. ЦБ продал рекордный за день объем юаней по валютному свопу

Согласно вступившему 23 декабря в силу постановлению кабмина, первоначальный взнос по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых вырос до 30% с 20%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране – 6 миллионов рублей. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ.

"По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели декабря предоставлено ИЖК на сумму около 400 миллиардов рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период ноября. При этом ужесточение условий по ряду льготных программ с 23 декабря 2023 года может отразиться на выдачах в конце месяца", — сказано в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, доля госипотеки в общем объеме выдач в ноябре выросла до 74,8% и составила 542,9 миллиарда рублей, а, например, в октябре эта доля была 70,6%, а выдано кредитов по госпрограммам на 543,2 миллиардов рублей. Результаты ноября регулятор объясняет в том числе сокращением выдачи рыночной ипотеки на 19,1%, до 183,2 миллиарда рублей, за счет продолжившегося повышения кредитных ставок.

Всего за ноябрь кредитные организации выдали 189,1 тысячи рублевых ипотечных кредитов на сумму 726,1 миллиарда рублей, что на 5,7% меньше результатов октября.

В свою очередь Сбербанк в минувший вторник сообщил, что из-за снижения размера госсубсидии банкам по льготной ипотеке решил "не останавливать выдачи", а продолжить кредитование по новым условиям. Так, с 11 января наступающего года банк будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Новые условия будут действовать для программ льготной ипотеки на новостройки, "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT".