МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Группа ВТБ вошла в судостроительный бизнес Sitronics Group и приобрела долю в 28% в капитале ее дочерней компании Emperium, управляющей производством электросудов, сообщила пресс-служба банка. ВТБ с весны 2022 года реализовал за валюту 6,2 тонны золота

"Группа ВТБ вошла в судостроительный бизнес Sitronics Group и приобрела долю 28% в капитале дочерней компании Emperium, управляющей производством электросудов", — говорится в сообщении.

Указывается, что Sitronics Group запустила первое в стране серийное производство пассажирских электросудов. В судостроительные активы компании входят конструкторское бюро и верфь в Отрадном в Ленинградской области, а также доля в Пермской судоверфи. Предприятие разрабатывает и строит суда различных классов вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту.В модельном ряду речные однопалубные электросуда Ecobus, двухпалубные прогулочные электрокатамараны Ecocruiser, электроверсия одноименного прогулочного теплохода "Москва 2.0" и другие. Производимые электросуда вышли на маршруты летом этого года в Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске.

В сообщении указывается, что Sitronics Group планирует масштабное развитие и увеличение мощностей предприятия. Одним из направлений станет расширение производства верфи в Отрадном, завершить которое в компании рассчитывают в 2025 году. После строительства на верфи появится новый эллинг, стационарный подъемно-спусковой комплекс, а также новые корпусно-обрабатывающие и механические цеха.

Также компания планирует модернизацию Пермской судоверфи. В течение двух-трёх лет планируется выйти на объем выпуска до 40 судов в год на мощностях обеих верфей.