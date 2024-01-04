МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Путин подписал указ, запрещающий любые обеспечительные меры в отношении активов на счетах "И" и "С". Правительство внесло в ГД проект о лимите на переводы без открытия счета

Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Сообщается, что, согласно нововведениям, вносятся изменения в указ "О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами" (№ 95) и "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств России, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" (N665).

Счета "С" ввели в России после начала спецоперации на Украине для "заморозки" средств недружественных резидентов в ответ на антироссийские санкции. С весны 2023 года на эти счета поступают дивиденды, проценты и другие выплаты в пользу нерезидентов. Нерезиденты из недружественных юрисдикций не могут выводить денежные средства с таких счетов из России.

Счета "И" используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Их применяют для приобретения иностранной валюты за рубли в связи с репатриацией доходов, полученных в результате инвестиций в России.