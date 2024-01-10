МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора. Названо условие возобновления валютных операций ЦБ

"Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы "Знай своего клиента". Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении", — сказано в сообщении.

Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе "Знай своего клиента", кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска.

"Это повлечет за собой "блокирующие" меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", — указали в ЦБ.

По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор "антиотмывочных" мер, за исключением отказных и блокирующих, добавил регулятор.