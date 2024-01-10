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https://1prime.ru/banks/20240110/842758593.html
ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов
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ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора. "Банки могут выявлять нелегалов... ПРАЙМ, 10.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.
"Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы "Знай своего клиента". Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении", — сказано в сообщении.
Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе "Знай своего клиента", кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска.
"Это повлечет за собой "блокирующие" меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", — указали в ЦБ.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор "антиотмывочных" мер, за исключением отказных и блокирующих, добавил регулятор.