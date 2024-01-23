2024-01-23T18:24:37+03:00
2024-01-23T18:24:37+03:00
2024-01-23T18:24:37+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240123/842873073.html
Китайские банки усилили проверочные процедуры при платежах из России
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Китай усилил проверочные процедуры при трансграничных платежах из-за рубежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка. "Большая часть платежей в Китай у нас проходит в... ПРАЙМ, 23.01.2024
банки, финансы, новости, россия, китай, банки, платежи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Китай усилил проверочные процедуры при трансграничных платежах из-за рубежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка.
"Большая часть платежей в Китай у нас проходит в юанях, небольшая — в рублях. Мы видим усиление требований комплаенс-политики, но это нормальная практика при проведении трансграничных платежей", — говорится в сообщении.
Это никак не отражается на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами и не влияет на работу банка, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. 18 января государственные банки Турции заявили о возобновлении платежей из России, добавив, что вопрос с частными банками будет решен до 25 января.