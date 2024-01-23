МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Китай усилил проверочные процедуры при трансграничных платежах из-за рубежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка. В Турции назвали компании, имеющие проблемы с платежами из России

"Большая часть платежей в Китай у нас проходит в юанях, небольшая — в рублях. Мы видим усиление требований комплаенс-политики, но это нормальная практика при проведении трансграничных платежей", — говорится в сообщении.

Это никак не отражается на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами и не влияет на работу банка, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. 18 января государственные банки Турции заявили о возобновлении платежей из России, добавив, что вопрос с частными банками будет решен до 25 января.