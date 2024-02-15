2024-02-15T18:23:17+03:00
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2024
https://1prime.ru/banks/20240215/843082465.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 (2483)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 (2483). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: указание № 6598-У от 7.11.2023 "О внесении... ПРАЙМ, 15.02.2024
банки, финансы, новости, россия, вестник банка россии, цб
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 февраля — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 (2483).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- указание № 6598-У от 7.11.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 77066 от 31.01.2024, вступает в силу с 31.03.2024/;
- положение о Комитете финансового надзора Банка России № КФН-2024 от 06.02.2024;
- приказ № ОД-218 от 12.02.2024 "О порядке расчета величины максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии и порядке расчета суммы платы за право пользования безотзывной кредитной линией и об отмене отдельных приказов Банка России".