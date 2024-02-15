МОСКВА, 15 февраля — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 (2483).

Здание Центрального банка РФ в Москве

В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 8 (2482)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

  • указание № 6598-У от 7.11.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 77066 от 31.01.2024, вступает в силу с 31.03.2024/;
  • положение о Комитете финансового надзора Банка России № КФН-2024 от 06.02.2024;
  • приказ № ОД-218 от 12.02.2024 "О порядке расчета величины максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии и порядке расчета суммы платы за право пользования безотзывной кредитной линией и об отмене отдельных приказов Банка России".