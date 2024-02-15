МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля сократилась на 0,05 процентного пункта, до 14,83%, следует из материалов Банка России. Локальный скачок доллара перед заседанием ЦБ

Ранее показатель, начиная со второй декады октября 2023 года, почти непрерывно рос.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.