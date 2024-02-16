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2024
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ЦБ сохранил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2024 году
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Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 80 долларов за баррель, следует из документа регулятора. Прогноз по стоимости Brent в... ПРАЙМ, 16.02.2024
нефть, энергетика, банки, финансы, новости, россия, цб, нефть, brent
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 80 долларов за баррель, следует из документа регулятора.
Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ также сохранил в среднем на уровне 75 долларов за баррель. Сохранились и ожидания на 2026 год — на уровне прежних 70 долларов.
В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent. При этом, в сентябре 2023 года ЦБ РФ прогнозировал, что стоимость Urals в 2024 году составит в среднем 60 долларов за баррель, а в 2025 и 2026 годах — по 55 долларов за баррель.
По прогнозу Минэкономразвития за прошлый год, нефть Brent в 2024 году будет стоить 85 долларов за баррель. Глава министерства Максим Решетников заявлял, что экспортные цены на нефть РФ составят в 2024-2026 годах 70 долларов за баррель. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, цена Brent составит в 2024 году 80 долларов за баррель. В сентябре этого года он оценивал, что стоимость Urals в 2024 году составит 60 долларов.