МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста кредитования населения страны по итогам года — от 5 до 10%, следует из его документа со среднесрочным макроэкономическим прогнозом. Банки в сентябре нарастили кредитование компаний и населения, заявили в ЦБ

При этом Центробанк ожидает, что рост кредитования населения в 2025 и 2026 годах составит 8-13%.