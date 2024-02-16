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2024-02-16T13:36:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240216/843090484.html
ЦБ сохранил прогноз по росту кредитования населения
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https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ сохранил прогноз роста кредитования населения страны по итогам года — от 5 до 10%, следует из его документа со среднесрочным макроэкономическим прогнозом. При этом... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, кредитование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста кредитования населения страны по итогам года — от 5 до 10%, следует из его документа со среднесрочным макроэкономическим прогнозом.
При этом Центробанк ожидает, что рост кредитования населения в 2025 и 2026 годах составит 8-13%.