2024-02-16T13:42:29+03:00
2024-02-16T13:42:29+03:00
2024-02-16T13:42:29+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240216/843090793.html
ЦБ повысил прогноз по росту кредитования компаний
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ЦБ РФ повысил прогноз по росту кредитования компаний в 2024 году до 6-11% с прошлого прогноза в 5-10%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. При этом Центробанк ожидает,... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, кредитование компаний
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз по росту кредитования компаний в 2024 году до 6-11% с прошлого прогноза в 5-10%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
При этом Центробанк ожидает, что рост кредитования компаний в 2025 и 2026 годах составит 8-13%.