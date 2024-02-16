МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз по росту кредитования компаний в 2024 году до 6-11% с прошлого прогноза в 5-10%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Банки в сентябре нарастили кредитование компаний и населения, заявили в ЦБ

При этом Центробанк ожидает, что рост кредитования компаний в 2025 и 2026 годах составит 8-13%.