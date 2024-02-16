2024-02-16T14:12:57+03:00
2024-02-16T14:12:57+03:00
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В ВТБ рассказали, когда снизятся ставки по кредитам
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Ставки по кредитам, в том числе ипотечным в России снизятся не раньше второго полугодия, прогнозируют в ВТБ. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, россия, втб, ставки по кредитам
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ставки по кредитам, в том числе ипотечным в России снизятся не раньше второго полугодия, прогнозируют в ВТБ.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.
"Мы прогнозируем, что снижение ставок по кредитам, в том числе жилищным, стоит ожидать не ранее второго полугодия, если регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики", — говорится в сообщении.
Там добавили, что стабилизация денежно-кредитной политики регулятора зафиксирует рекордную доходность по депозитам, на рынке продолжается "время вкладчика". Сам банк в ближайшее время сохранит высокие ставки по сберегательным продуктам.
"Одновременно сохраняется и высокий уровень кредитных ставок. На данный момент ВТБ сохраняет действующие условия по розничным кредитам. При этом мы внимательно следим за финансовой конъюнктурой и реакцией основных игроков рынка на сегодняшнее решение", — сообщили в банке.