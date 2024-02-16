МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ставки по кредитам, в том числе ипотечным в России снизятся не раньше второго полугодия, прогнозируют в ВТБ. ВТБ назвал привилегией юаневое кредитование в крупных российских банках

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.

"Мы прогнозируем, что снижение ставок по кредитам, в том числе жилищным, стоит ожидать не ранее второго полугодия, если регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики", — говорится в сообщении.

Там добавили, что стабилизация денежно-кредитной политики регулятора зафиксирует рекордную доходность по депозитам, на рынке продолжается "время вкладчика". Сам банк в ближайшее время сохранит высокие ставки по сберегательным продуктам.

"Одновременно сохраняется и высокий уровень кредитных ставок. На данный момент ВТБ сохраняет действующие условия по розничным кредитам. При этом мы внимательно следим за финансовой конъюнктурой и реакцией основных игроков рынка на сегодняшнее решение", — сообщили в банке.