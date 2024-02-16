МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России замедлило темпы своего роста, но продолжит расти, хотя и медленнее, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Российские банки в марте нарастили корпоративное и розничное кредитование

Ранее в пятницу регулятор распространил сообщение, в котором, в частности, говорилось, что корпоративное кредитование демонстрирует первые признаки замедления.

"Темпы роста корпоративного портфеля замедлились по сравнению с серединой прошлого года. Корпоративное кредитование продолжит расти, хотя и меньшими темпами, чем в прошлом году", — сказала Набиуллина.

"В льготной ипотеке темпы выдач ниже, чем осенние пики, что связано с изменением параметров льготных программ, но пока темпы выдач остаются высокими — на уровне начала прошлого года", — также сказала она.

"Выдачи новых ипотечных кредитов с поправкой на сезонность последнее время сокращаются. В рыночном сегменте, где наша денежно-кредитная политика действует без искажений, уменьшение темпов происходит быстрее", — продолжила Набиуллина.

Потребительское кредитование существенно замедлилось в условиях существенного роста ставок и усиления макропруденциальных мер, заключила она.