МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика в России действительно жесткая, текущая ставка замедляет темпы роста кредитования, но препятствий для доступности кредитов нет, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина

"Она (денежно-кредитная политика — ред.) действительно жесткая, потому что эта ставка способствует снижению инфляции. Через что? Она замедляет темпы роста кредитования до сбалансированных. Потому что в прошлом году были очень высокие темпы роста кредитования. Рекордно высокие по многим направлениям. Поэтому, да, эта политика жесткая, но она не препятствует тому, чтобы брать кредиты", — сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ оставил прогноз по кредитованию экономики в части предприятий и домохозяйств в положительной зоне. "Да, темпы действительно будут ниже, чем рекордно высокие. Но кредит продолжит оставаться доступным и будет расти теми темпами, которые просто не будут приводить к росту цен", — добавила она.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.