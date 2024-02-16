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2024
https://1prime.ru/banks/20240216/843094319.html
Набиуллина назвала денежно-кредитную политику России жесткой
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Денежно-кредитная политика в России действительно жесткая, текущая ставка замедляет темпы роста кредитования, но препятствий для доступности кредитов нет, заявила в ходе... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, россия, валюта, рубль, цб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика в России действительно жесткая, текущая ставка замедляет темпы роста кредитования, но препятствий для доступности кредитов нет, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Она (денежно-кредитная политика — ред.) действительно жесткая, потому что эта ставка способствует снижению инфляции. Через что? Она замедляет темпы роста кредитования до сбалансированных. Потому что в прошлом году были очень высокие темпы роста кредитования. Рекордно высокие по многим направлениям. Поэтому, да, эта политика жесткая, но она не препятствует тому, чтобы брать кредиты", — сказала она.
Набиуллина отметила, что ЦБ РФ оставил прогноз по кредитованию экономики в части предприятий и домохозяйств в положительной зоне. "Да, темпы действительно будут ниже, чем рекордно высокие. Но кредит продолжит оставаться доступным и будет расти теми темпами, которые просто не будут приводить к росту цен", — добавила она.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.