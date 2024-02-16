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2024
https://1prime.ru/banks/20240216/843094625.html
ЦБ назвал вариант решения проблемы с внешними платежами
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ЦБ РФ ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С ВНЕШНИМИ ПЛАТЕЖАМИ ВИДИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ — НАБИУЛЛИНА ЦБ РФ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВИДИТ УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ С ВНЕШНЕТОРГОВЫМИ... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, набиуллина, внешние платежи
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С ВНЕШНИМИ ПЛАТЕЖАМИ ВИДИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ — НАБИУЛЛИНА
ЦБ РФ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВИДИТ УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ С ВНЕШНЕТОРГОВЫМИ РАСЧЕТАМИ, РЕГУЛЯТОР ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ ДУМАЕТ НАД РЕШЕНИЯМИ — НАБИУЛЛИНА