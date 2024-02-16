МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С ВНЕШНИМИ ПЛАТЕЖАМИ ВИДИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ — НАБИУЛЛИНА

ЦБ РФ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВИДИТ УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ С ВНЕШНЕТОРГОВЫМИ РАСЧЕТАМИ, РЕГУЛЯТОР ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ ДУМАЕТ НАД РЕШЕНИЯМИ — НАБИУЛЛИНА