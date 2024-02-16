МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ обсуждает с банками период охлаждения для кредитов в два дня между оформлением и выдачей денег, такая мера необходима для защиты граждан от мошенников, соответствующий закон нужно принимать в этом году — времени на раскачку нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Глава ЦБ оценила влияние тарифов ЖКХ на инфляцию

Ранее на текущей неделе в рамках Уральского форума она предложила ввести период охлаждения при выдаче кредитов от 1 миллиона рублей для защиты граждан от мошенников. При этом глава ЦБ добавила, что в целом сумму кредита и срок периода охлаждения можно обсуждать, однако зазор между одобрением кредита и выдачей денег необходим.

"Мы сейчас с банками обсуждаем период охлаждения в два дня, как и по переводам… (закон вступит в силу летом — ред.). Ну, действительно, по крупным кредитам, потому что иногда люди хотят очень быстро получить кредит, чтобы у них была такая возможность. Но по крупным кредитам мы считаем, что нужно вводить эту формулу охлаждения", — сказала она.

"Сейчас ведутся дискуссии с банками, но надеюсь, в этом году мы сможем внести законопроект в Госдуму и в идеальном случае его принять, потому что здесь, конечно, нет времени на раскачку, что называется, нужно принимать как можно быстрее эти решения", — добавила глава ЦБ.