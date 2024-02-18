МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент Нигерии Бола Тинубу предложил разместить в столице страны Абудже штаб-квартиру Центрального банка Африки (ACB), говорится в заявлении федерального министерства информации этого африканского государства. В ЭКОВАС выразили готовность к взаимовыгодному партнерству с Россией

"Нигерия готова разместить у себя Центральный банк Африки", — цитирует министерство в соцсети X заявление президента во время 37-й сессии Ассамблеи глав государств Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Как отмечает министерство, администрация Тинубу привлечет Комиссию Африканского союза к сотрудничеству со странами-членами, чтобы гарантировать, что банк начнет функционировать, как запланировано, в 2028 году.

Саммит Африканского союза (АС) проходит в столице Эфиопии Аддис-Абебе 17-18 февраля.