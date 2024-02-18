2024-02-18T15:46:58+03:00
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Президент Нигерии предложил разместить ЦБ Африки в столице страны
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Президент Нигерии Бола Тинубу предложил разместить в столице страны Абудже штаб-квартиру Центрального банка Африки (ACB), говорится в заявлении федерального министерства... ПРАЙМ, 18.02.2024
банки, финансы, новости, нигерия, цб африки, acb
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент Нигерии Бола Тинубу предложил разместить в столице страны Абудже штаб-квартиру Центрального банка Африки (ACB), говорится в заявлении федерального министерства информации этого африканского государства.
"Нигерия готова разместить у себя Центральный банк Африки", — цитирует министерство в соцсети X заявление президента во время 37-й сессии Ассамблеи глав государств Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Как отмечает министерство, администрация Тинубу привлечет Комиссию Африканского союза к сотрудничеству со странами-членами, чтобы гарантировать, что банк начнет функционировать, как запланировано, в 2028 году.
Саммит Африканского союза (АС) проходит в столице Эфиопии Аддис-Абебе 17-18 февраля.