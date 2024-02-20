МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Все имеющиеся вопросы, возникающие во взаимоотношениях с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе и проблемы российских компаний во взаимодействии с банками ОАЭ, решаются в рамках механизмов двустороннего сотрудничества, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков прокомментировал проблемы со счетами компаний России в Турции

Россия также намерена развивать диалог с ОАЭ в различных областях, в том числе и торгово-экономическое взаимодействие. "В целом у нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, и мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая и торгово-экономическое взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют", — заметил пресс-секретарь президента.

Ранее издание "Ведомости" сообщало, что крупные эмиратские банки введут ограничения на работу с клиентами из России. По словам источников, в ОАЭ начали закрывать счета компаниям и физическим лицам, отказываться от расчетов с Россией. Как писало издание, действия банков связаны с риском попасть под вторичные санкции США.

Президент США Джо Байден в прошлом году подписал указ, разрешавший Минфину страны применять вторичные санкции против финансовых организаций, которые помогают России финансировать закупки для военных целей.