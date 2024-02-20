МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России регулярно доводит до правительства свою позицию о том, что нет оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах второго российского форума финансового рынка. Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России в 2024 году

"В соответствии с указом, который был выпущен в октябре, требование по обязательной продаже экспортной валютной выручки длится до конца апреля. Мы считаем, что на текущий момент нет оснований для его продления… Мы доводим свою позицию на этот счет регулярно", — ответил он на вопрос, продолжается ли дискуссия с правительством по данному вопросу.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В кабмине положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным продление требования об обязательном возврате валютной выручки экспортерами, при этом в министерстве готовы доработать схему репатриации, если в этом будет необходимость.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор по-прежнему не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки.