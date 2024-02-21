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Вкладчики "Киви банка" смогут вернуть суммы вкладов
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Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей, сообщил регулятор... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, "киви банк"
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей, сообщил регулятор.
"Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)", — сказано в сообщении.
Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.