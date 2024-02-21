МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей, сообщил регулятор. ЦБ внедрит публичный рейтинговый репозитарий

"Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)", — сказано в сообщении.

Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.