МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали вовлекать обманутых ими россиян для участия в преступных схемах, чтобы они выступали их "лицом" перед другими потенциальными жертвами, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Сбербанк предупредил об изощренной схеме мошенников

"Еще одну схему телефонного мошенничества раскрыли сотрудники Сбербанка и правоохранительных органов — преступники не только завладели денежными средства жертвы, но и впоследствии привлекли ее в качестве "сотрудника ЦБ" для реализации схем мошенничества в отношении других граждан", — сказано в сообщении.

Так, изначально мошенники действовали по распространенной схеме: женщине позвонил якобы ее руководитель, сообщил, что у нее финансовые проблемы и сказал, что с ней в дальнейшем свяжется "сотрудник ЦБ". В результате нового звонка от мнимого представителя Центробанка жертве рассказали, что на ее имя оформили сразу три кредита в разных банках, а полученные средства направили на Украину. Для "нейтрализации" этого инцидента женщину убедили взять 3 миллиона рублей в кредит в определенных банках и перевести эти средства на указанный мошенником счет.

"Женщина выполнила все указания, при этом даже не поняв, что стала жертвой обмана. Позже ей снова позвонил тот же "сотрудник ЦБ", который предложил ей работу в Центральном банке. Работа должна была заключаться в том, чтобы "помогать людям по всей стране бороться с мошенниками", хотя на самом деле женщина становилась соучастницей преступлений. В ходе "командировок" по России преступники оплачивали женщине проезд, гостиницы и даже такси", — пишет банк.

Мошенники сначала "обрабатывали" новых жертв по телефону, а после, для убедительности, отправляли на задание завербованную ранее женщину. Она приходила домой к жертвам, представлялась сотрудником Банка России, демонстрировала подтверждающие документы и объясняла, что деньги надо срочно перевести на "безопасный" счет.

Таким образом она успела "помочь" жителю Ижевска перевести преступникам 3 миллиона рублей. В Калининграде схема не удалась, так как возможной жертвы просто не оказалось по месту прописки. Задержать сообщницу мошенников удалось в Ростове-на-Дону, где под ее влиянием 71-летняя клиентка Сбербанка сняла 5,3 миллиона рублей для передачи "сотруднице ЦБ" и дальнейшего зачисления на "безопасный" счет.

"Приёмы социальной инженерии постоянно усложняются, однако новая схема, которую мы выявили, поражает своей наглостью и изощрённостью. Мошенникам удалось не просто ограбить свою жертву так, что она этого даже не поняла, но и завербовать её для совершения новых преступлений под видом работы в Банке России. К счастью, нам удалось быстро пресечь эту преступную цепочку и задержать аферистку, которая сама того не ведая помогала преступникам", — прокомментировал зампред Правления Сбербанка.