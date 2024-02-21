МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение банку "Синара" за размещение на сайте недостоверной информации о тарифах за обслуживание брокерского счета, сообщила служба. Российский банк "Синара" отсудил у Euroclear более 11 миллионов долларов

"ФАС выдала предупреждение банку "Синара". Организация размещала недостоверную информацию о тарифах за обслуживание брокерского счета на сайте. В ФАС России поступило обращение гражданина о признаках нарушения в действиях ПАО банк "Синара", — сказано в сообщении.

Как уточняет ведомство, на сайте банка была указана информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в три тысячи рублей.

"По мнению ФАС, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки недобросовестной конкуренции", — отмечено в сообщении.

Теперь банк обязан проинформировать клиентов о стоимости обслуживания брокерского счета на своем сайте, а также направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в период размещения недостоверной информации. Предупреждение необходимо исполнить в течение 10 дней после его получения и предоставить в службу отчет.