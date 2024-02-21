МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора — "Киви банка", выяснил корреспондент РИА Новости. Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у "Киви банка"

"Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу", — такое сообщение система выдает при попытке совершить перевод.

Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка".

Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.