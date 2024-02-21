2024-02-21T10:45:36+03:00
2024-02-21T10:45:36+03:00
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2024
https://1prime.ru/banks/20240221/843127082.html
Переводы через платежную систему Contact перестали работать
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Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора — "Киви банка", выяснил корреспондент РИА Новости. "Произошла ошибка. Во... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, россия, "киви банк", лицензия
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора — "Киви банка", выяснил корреспондент РИА Новости.
"Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу", — такое сообщение система выдает при попытке совершить перевод.
Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка".
Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.