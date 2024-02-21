МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк первым среди крупных российских банков получил международный кредитный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале. Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у "Киви банка"

"Альфа-банк первым среди крупных российских банков получил международный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В материалах отмечается, что в среду China Lianhe Credit Rating — крупнейшее рейтинговое агентство в Китае и одно из самых влиятельных во всем мире — присвоило Альфа-банку кредитный рейтинг AA- со стабильным прогнозом. Это максимальный рейтинг для компаний из России и высокая оценка надежности.