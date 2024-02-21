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Альфа-банк получил международный рейтинг в Китае
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Альфа-банк первым среди крупных российских банков получил международный кредитный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, говорится в... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, россия, китай, альфа-банк, международный рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк первым среди крупных российских банков получил международный кредитный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.
"Альфа-банк первым среди крупных российских банков получил международный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В материалах отмечается, что в среду China Lianhe Credit Rating — крупнейшее рейтинговое агентство в Китае и одно из самых влиятельных во всем мире — присвоило Альфа-банку кредитный рейтинг AA- со стабильным прогнозом. Это максимальный рейтинг для компаний из России и высокая оценка надежности.