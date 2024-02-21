МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в своем приложении, убедился корреспондент РИА Новости. Беговое приложение Adidas прекратило свою работу в России

"У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не работает. Простите за неполадки. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее", — говорится в приложении банка.

Райффайзенбанк является "дочкой" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.