2024-02-21T13:25:04+03:00
2024-02-21T13:25:04+03:00
2024-02-21T13:25:04+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240221/843129874.html
В приложении Райффайзенбанка произошел сбой
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Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в своем приложении, убедился корреспондент РИА Новости. "У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, райффайзенбанк, сбой, мобильное приложение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в своем приложении, убедился корреспондент РИА Новости.
"У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не работает. Простите за неполадки. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее", — говорится в приложении банка.
Райффайзенбанк является "дочкой" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.