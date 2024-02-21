АНКАРА, 21 фев — ПРАЙМ. Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği,TBB) получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала ее банкам-членам, говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации. Минфин Турции начал проверять арендаторов на уклонение от налогов

"Нам была направлена информация от экспортеров по вопросу, который вы передали (проблемы в банковских платежах с РФ — ред.) Эта информация была доведена до банков-членов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации от имени директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера.

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.