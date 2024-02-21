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2024
https://1prime.ru/banks/20240221/843131367.html
Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах в платежах с Россией
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Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği,TBB) получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала ее банкам-членам, говорится в... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, турция, россия, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 21 фев — ПРАЙМ. Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği,TBB) получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала ее банкам-членам, говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации.
"Нам была направлена информация от экспортеров по вопросу, который вы передали (проблемы в банковских платежах с РФ — ред.) Эта информация была доведена до банков-членов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации от имени директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.