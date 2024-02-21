МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Киви банку", у которого отозвана лицензия, хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, сообщила пресс-служба Банка России. Названа причина, по которой владельцам Qiwi-кошельков не вернут деньги

"Да, в силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию… Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества", — сказано в сообщении.

"По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан", — добавил регулятор.

Он также сообщил, что проводил с "Киви банком" работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но банк находил новые схемы для обхода ограничений.

"Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг", — сказано в сообщении.

"Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер", — добавили в ЦБ.

Регулятор напомнил, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.