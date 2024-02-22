МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает изучать различные варианты будущего для своей российской "дочки", при этом уже накопил достаточно резервов на случай полного отделения Райффайзенбанка, говорится в годовом отчете кредитной организации. Raiffeisen Bank планирует деконсолидировать свою российскую "дочку"

"Мы уделяли много времени и обширных финансовых ресурсов выходу из России и продолжаем это делать. У нас есть две возможности – выделение бизнеса или продажа. Однако я также хотел бы еще раз подчеркнуть, что даже при нулевой балансовой стоимости полная деконсолидация российского дочернего банка может быть полностью смягчена нашими текущими капитальными резервами", — приводятся в отчете слова главы группы Йоханна Штробля.

В январе Штробль говорил, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.

В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ — 9,9 тысячи.