МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заплатил в России налог на сверхприбыль в размере 47 миллионов евро, следует из отчета австрийского банка. В Raiffeisen Bank раскрыли варианты будущего российской "дочки"

"В России снижение прибыли привело к снижению налоговых расходов, что было частично компенсировано введением нового налога на сверхприбыль (47 миллионов евро)", — говорится в отчете.

Так, по итогам прошлого года RBI уменьшил прибыль после налогообложения от деятельности в России за на 34,8% по сравнению с 2022 годом — до 1,341 миллиарда евро. Чистый процентный доход RBI в РФ за прошлый год составил 1,411 миллиарда евро, снизившись на 7,6% год к году. Операционная прибыль банка в России составила за год 2,679 миллиарда евро, сократившись на 30,3%.

В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. Штат группы по итогам 2023 года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ — 9,9 тысячи.

Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В мае прошлого года австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы — продажа или выделение российского бизнеса. А в сегодняшнем отчёте говорится, что на этот случай RBI уже накопил достаточно капитальных резервов.