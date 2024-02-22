АНКАРА, 22 фев — ПРАЙМ. ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из заявления регулятора. ЦБ Турции намерен не допустить ухудшения инфляционных прогнозов

В январе ЦБ Турции повысил ставку до 45% с 42,5%

"Было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 45%", — говорится в заявлении.

Регулятор в течение восьми месяцев повышал ставку.

Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте — лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В январе ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 45% с 42,5%.