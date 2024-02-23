АНКАРА, 23 фев — ПРАЙМ. Предпринятые официальной Анкарой шаги по устранению проблем в платежных переводах с Россией пока не могут решить ситуацию, турецкая сторона не хочет рисков, пишет в пятницу газета Ekonomım со ссылкой на экспортеров. В Турции придумали способ облегчить финансовые операции с Россией

Турецкие экспортёры в условиях проблем с банковскими платежами из России пытаются решить ситуацию через банки третьих стран, ситуация становится критической, писала Ekonomım в четверг. На текущий момент, как уточняло издание, согласно турецкому законодательству, есть список стран, операции с которыми разрешены в обход банков — всего 33 государства.

"После исключения России из глобальных платежных систем трудности, возникшие во внешней торговле между двумя странами, особенно в экспортном канале, пытаются преодолеть. Экспортеры (турецкие — ред.), сообщившие об этом изданию, заявили, что предпринятые шаги не могут решить проблемы", — пишет издание, уточняя, что экспортеры попросили включить РФ в список стран, с которыми разрешены платежи в обход банков.

По данным издания, государственная сторона подчеркивает, что шаги, которые необходимо предпринять во внешней торговле с Россией, должны быть предприняты в очень чувствительный период, с учетом международных условий, и что "не должно возникать никаких рисков". В то же время в материале отмечается, что некоторые меры для торговли с Россией уже приняты — так, согласно данным издания, контрагенты должны закрывать оплату с перечислением средств на банковский счет в течение 180 дней, однако в случае с РФ есть возможность подать уведомление о продлении этого срока — на величину до 24 месяцев.

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.

Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.