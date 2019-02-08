В течение 19 лет, начиная с 2000 года в «БИР-Аналитик» ежемесячно обновляется бухгалтерская отчетность кредитных организаций

На сегодняшний день действует 876 кредитных организаций, из них с действующими лицензиями — 479 организаций, с отозванной лицензией — 397 кредитных организаций. В системе обновляется отчетность по формам 0409101, 0209102, 0409123 (архив 0409134), 0409135.

При загрузке в систему отчетности производится автоматический расчет агрегированных показателей агрегированных показателей по балансу и отчету о финансовых результатах по методикам Банка России, а также аналитических показателей.