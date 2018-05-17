ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 17 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" прогнозирует рост собственных продаж в 2018 году в России на 12% по сравнению с 2017 годом, до 350 тысяч штук, а рост всего рынка — на 11%, до 1,765 миллиона единиц, говорится в презентации компании, представленной на годовом собрании акционеров.

"Рынок РФ 2018 год — 1,765 миллиона штук, +11% к 2017 году. Продажи Lada — 350 тысяч штук, +12% к 2017 году. Доля рынка Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей — 19,8%", — говорится в презентации.

Прогноз "АвтоВАЗа" по рынку практически совпадает с прогнозом Ассоциации европейского бизнеса. АЕБ ожидает в текущем году роста рынка новых легковых машин и LCV примерно на 10%, до 1,75 миллиона единиц.