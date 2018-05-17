МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Крупнейший российский автопроизводитель — "АвтоВАЗ" — планирует увеличить собственные продажи в России в 2018 году на 12% по сравнению с прошлым годом, до 350 тысяч авто. Доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей должна составить 19,8%. При этом российский производитель оценивает рост всего рынка на 11% — до 1,765 миллиона штук.

Всего на "АвтоВАЗе" намерены выпустить 570,8 тысячи автомобилей и сборочных комплектов, что на 13% больше, чем годом ранее. Такие данные были озвучены на годовом собрании акционеров.

Схожие данные по росту российского рынка опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), специалисты которой ожидают в 2018 году увеличения продаж новых легковых машин и LCV примерно на 10%, что составит 1,75 миллиона автомобилей.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", единодушно признали, что ведущему российскому производителю вполне по силам достичь заявленных результатов в 2018 году, учитывая выход на рынок новых моделей и активную работу с дилерами. Прогноз "АвтоВАЗа" является довольно реалистичным и уже начинает оправдываться.

При этом перспективы российского рынка в целом получили различные оценки – от довольно оптимистичных до сдержанных. По мнению специалистов, не стоит переоценивать показатели продаж в первые четыре месяца года (+25,1%), поскольку они могут быть обманчивы.

ОЦЕНКИ РОСТА РЫНКА РОССИИ ДОВОЛЬНО ОСТОРОЖНЫЕ

По словам президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олега Мосеева, у "АвтоВАЗа" есть шансы увеличить продажи больше, чем в целом по рынку, поскольку лучше продаются новые модели, дилерская сеть стала сильнее и производитель хорошо работает с дилерами. "АвтоВАЗ" раскрыл цены на седан Lada Vesta Cross

"Есть, конечно, проблемы какие-то, но, в целом, стало сильно лучше. Продукт есть, дилеры есть, спрос есть, почему бы не попытаться вернуть свою долю на рынке, которая у них была когда-то. Хотя бы часть ее", — считает Мосеев.

Вырастет ли рынок на 11%, пока сказать тяжело, отметил он. По первым четырем месяцам отмечена хорошая динамика.

"Но это – не показатель. В прошлом году первые четыре месяца продажи были ниже, чем в следующем. Мы пока осторожно планируем, что рынок вырастет 6,5%", — сказал эксперт.

При этом, по словам Мосеева, достаточно много аналитиков говорят о 10% роста в 2018 году.

"АВТОВАЗ" УЖЕ ВЫШЕ РЫНКА

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов подчеркнул, что динамика продаж "АвтоВАЗа" в настоящее время уже выше рынка, и доля российского концерна продолжает расти, поэтому прогноз автопроизводителя вполне реалистичен.

"Я думаю, у них получится, потому что продажи по новым моделям, которые они вывели, идут неплохо. При этом рынок растет, и рост за счет бюджетных машин, в основном. И так ситуация и будет продолжаться", — заявил Удалов.

Он напомнил, что в начале года еще действовали программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые реализовывались, в основном, за счет "АвтоВАЗ".

"Поэтому картинка у них сейчас уже складывается хорошая по четырем месяцам. И примерно такой же она останется. Динамика может чуть уменьшиться, потому что она в целом по рынку уменьшится. В общем, цифры вполне реалистичные", — считает Удалов.

Российский рынок, по мнению эксперта, вполне может показать общий рост на 10-11% в 2018 году.