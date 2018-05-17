СОЧИ, 17 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал наладить производство джипов и седанов проекта "Кортеж" и пустить их в массовое производство. Об этом он сообщил на встрече с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым.

"Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство", — сказал президент. Он выразил надежду, что не только богатые россияне, но и люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины. По мнению президента, в линейке "Кортеж" получились удачными и микроавтобусы. "Микроавтобусы хорошие, можно будет использовать для семей с детьми", — сказал он.

Глава Ростеха, рассказывая о реализации проекта "Кортеж" выразил надежду, что главе государства, который опробовал машину в ходе инаугурации, представленный лимузин понравился. "Хороший", — сказал Путин. Чемезов сообщил, что ему поступает множество звонков от богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили. Путин благосклонно отнесся к тому, чтобы флагманский лимузин также был пущен в серию.