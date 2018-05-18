МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Российские аграрии к 18 мая засеяли яровыми культурами 26,892 миллиона гектаров, что на 8% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

Сев проведен на 50,4% прогнозной площади. В целом по стране в 2018 году во всех категориях хозяйств яровой сев планируется провести на площади 53,371 миллиона гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры предполагается посеять на площади 31,022 миллиона гектаров.

В Южном федеральном округе сев проведен на площади 5,056 миллиона гектаров, или 81,3% к прогнозу. В частности, в Крыму яровыми засеяно 308,8 тысячи гектаров (93,3% к прогнозу). Сев в Северо-Кавказском округе проведен на площади 1,641 миллиона гектаров (87,3%), в Центральном федеральном округе — 7,427 миллиона гектаров (77,3%).

В регионах Приволжского федерального округа яровыми засеяно 9,017 миллиона гектаров, или 56,9% к прогнозу, Северо-Западного округа — 226 тысяч гектаров (42,6%). Сев яровых в Дальневосточном федеральном округе составляет 655,6 тысячи гектаров (34,1% к прогнозной площади), в Сибирском округе — 1,938 миллиона гектаров (14,9%), в Уральском округе — 931,9 тысячи гектаров (21,3%).

Озимых зерновых культур в целом по стране по состоянию на 18 мая подкормлено 13,499 миллиона гектаров (78,9% к общей площади сева в 17,102 миллиона гектаров). Это на 0,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.