ЕРЕВАН, 19 мая /ПРАЙМ/. Российские специалисты приедут 22 мая в Армению для испытаний установленных в рамках пилотной программы противоградовых систем, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны.

"С 22 по 25 мая Армению посетят представители компаний-производителей противоградовых комплексов — НПЦ "Антиград" (Нальчик), НПП "Ирвис" (Казань), а также НИИ полимерных материалов (Пермь) для проведения курсов переподготовки сотрудников МЧС Армении, испытаний противоградовых систем и ракет, обсуждения дальнейших программ сотрудничества", — говорится в сообщении.

Ранее заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью армянского МЧС Нана Гндоян сообщила РИА Новости, что три современных противоградовых ракетных комплекса "Элия" были доставлены в минувшем году в Армению из России и установлены в селах Воскеваз и Арташаван Арагацотнской области и селе Акналич Армавирской области.

По ее словам, использование новейших высокоэффективных противоградовых комплексов позволит взять под надежную защиту сельскохозяйственные угодья площадью 45 тысяч гектаров. Кроме того, радиолокационная станция в Арташаване была оснащена новейшим цифровым оборудованием.

По данным пресс-службы МЧС, в субботу за предварительными испытаниями комплекса проследил новый глава ведомства Грачья Ростомян.