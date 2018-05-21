С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая /ПРАЙМ/. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность поэтапного перевода порта за пределы города, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"Портовая составляющая для нашего города — одна из градообразующих отраслей. Мы строились как город-порт. Но сейчас Петербург подходит к новому, несколько иному этапу развития портового хозяйства. Его уже прошли такие крупные портовые города, как Гамбург, Роттердам и другие. Порт в его нынешних границах реально поджимают жилые кварталы, и он теряет перспективы развития. А городская инфраструктура получает ненужную нагрузку от работы порта, я имею в виду перевалку грузов и их перевозку через территорию Петербурга", — сказал он.

"И мы сейчас основательно задумались о необходимости поэтапного перевода порта в другое место. Туда, где он мог бы развиваться и спокойно наращивать мощности без ущерба для людей и инфраструктуры", — добавил губернатор.

По его словам, "самый подходящий для города вариант — это порт Бронка".

"Очень интересный, глубоководный, и он ближе всего расположен к нынешним портовым мощностям. Такой переезд позволит и городу сохранить все доходы, и стивидорным компаниям максимально сохранить персонал. Там, конечно, необходимо дальше развивать портово-производственную территорию, транспортную составляющую, в первую очередь, железнодорожную – и мы на эту тему думаем. Это вопрос затратный, но решаемый", — сказал Полтавченко.

Он отметил, что детальную проработку перемещения порта планируется выполнить при подготовке нового генплана Санкт-Петербурга. "Говорить о конкретных сроках пока рано. Самое раннее, когда можно перевести 1-й и 2-й грузовые районы, – это 2025-й год. После этого может быть реализован перенос 3-го и 4-го грузовых районов", — заключил губернатор.

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