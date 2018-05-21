МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Сезонные повышенные тарифы вводятся на платных участках федеральной трассы М-4 "Дон" с 28 мая по 30 сентября, говорится в сообщении на сайте ГК "Автодор".

"На платных участках федеральной трассы М-4 "Дон" с 28 мая 2018 года временно индексируется размер платы за проезд. Срок действия – до 30 сентября 2018 года включительно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что размер индексации зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков. При этом плата не будет повышена на двух участках в Воронежской и Ростовской областях: с 517 по 544 километры и с 1091 по 1119 километры. В то же время стоимость введенных с 14 мая абонементов при проезде по транспондеру T-pass на участках с 21 по 93 километры и с 93 по 211 километры останется неизменной, следует из сообщения.

"Сезонные тарифы помогут равномерно распределить транспортные потоки в летний период, изменение коснется преимущественно личных легковых автомобилей", — следует из сообщения. В частности для легковых автомобилей на участке с 21 по 93 километры плата днем (7.00-0.00) увеличится со 100 до 150 рублей.

Как отмечается, утвержденная правительством РФ программа деятельности ГК "Автодор" на долгосрочный период предусматривает ежегодную индексацию платы за проезд с учетом изменения потребительских цен. Так, с 28 мая на участках автодороги М-4 тарифы будут приведены в соответствие с уровнем 2018 года – с учетом индексации за прошлый год.