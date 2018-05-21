МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор сформировал список тонизирующих ингредиентов, которые не могут использоваться в слабоалкогольных напитках: среди них — кофеин и экстракты из рогов оленей, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Проектом предлагается утвердить перечень тонизирующих веществ, которые не могут содержаться в алкогольной продукции с содержанием спирта менее 15% (за исключением производства для экспорта). То есть, это список компонентов, которые делают алкогольный коктейль еще и энергетиком.

В частности, в него предлагается включить кофеин, растения и экстракты, содержащие кофеин (чай, кофе, гуарана, мате), панты (рога в период роста) марала и оленя, а также извлечения (включая настойки и экстракты) из них.

Кроме того, в слабоалкогольных напитках нельзя будет использовать ряд растений, включая женьшень, лимонник китайский, родиолу розовую, элеутерококк колючий и некоторые другие. В слабом алкоголе нельзя будет использовать и продукты переработки этих растений.

В России с 1 января 2018 года действует запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков. Исключение составляет только производство напитков для оборота за пределами страны и экспортных продаж. В Москве и Подмосковье продажа слабоалкогольных энергетиков запрещена с 1 мая 2015 года.