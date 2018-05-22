МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект о регулировании работы системы весогабаритного контроля на автодорогах, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается расширить полномочия Минтранса России в сфере регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе в части организации пунктов весогабаритного контроля, информирования водителей о возможных нарушениях весогабаритных параметров их транспортных средств", — говорится в сообщении.

В июле прошлого года Минтранс сообщал, что ведомство с учетом результатов публичного обсуждения подготовило проект закона о требованиях к работе автоматизированной системы весогабаритного контроля.

Отмечалось, что документ включает предложения, наиболее часто поступавшие от участников рынка. Например, внедрение системы оповещения водителей о выявленных нарушениях весогабаритных параметров по ходу движения и информирование о существующих местах (площадки отдыха, объекты дорожного сервиса), где водители смогут устранить нарушение и продолжить дальнейшее движение с соблюдением закона. Также предлагается установить порядок перемещения на специализированную стоянку и возврата автомобилей с учетом устранения выявленного нарушения.

В марте Евгений Дитрих, сейчас возглавляющий Минтранс, а тогда бывший в должности замминистра, заявлял, что министерство планирует поэтапное внедрение системы весогабаритного контроля грузовиков. Как отмечалось, концепция объединенной системы весогабаритного контроля грузовиков разрабатывается Минтрансом и Росавтодором. Проектом предусматривается создание единой системы контроля большегрузов по весогабаритным параметрам на федеральных трассах страны.

Минтранс планировал представить концепцию федеральной системы автоматизированного весогабаритного контроля грузовиков к лету.