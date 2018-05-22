ПРАГА, 21 мая /ПРАЙМ/. Чешская компания Skoda Transportation стала в понедельник 100%-ным собственником финской фирмы TransTech, подписав в Хельсинки соглашение о приобретении последних 25% акций единственного в странах Скандинавии производителя трамваев и железнодорожных вагонов, сообщил журналистам председатель совета директоров и гендиректор чешской компании Петр Брзезина.

"Долговременной целью группы Skoda Transportation является укрепление позиций на рынках Западной Европы. Это совпадает с целями нового собственника нашей компании, международной инвестиционной группы PPF, под чьим руководством нам теперь удалось завершить и полное приобретение финской фирмы TransTech", — сказал Брзезина, который сопровождает премьера Чехии Андрея Бабиша в составе делегации промышленников во время визита в Финляндию.

Контрольный пакет в фирме TransTech чешская компания получила в 2015 году.

"За минувшие 3 года нам удалось финскую фирму реструктуризировать и стабилизировать. Мы уже получили новые заказы, сегодня трамваи с TransTech поставляются в Хельсинки и Тампере. Мы также начали производство новых пассажирских вагонов для государственных финских железных дорог. Речь идет о 20 двухэтажных вагонах примерно за 1,4 миллиарда крон (около 67 миллионов долларов), предназначенных для эксплуатации при скорости до 200 километров в час", — сказал журналистам председатель совета директоров фирмы TransTech Зденек Майер. Выступления руководителей обеих фирм транслировали сетевые телеканалы.